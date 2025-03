5:0 - Gmunden stieß die Tür zum Meistertitel weit auf

Hocheffiziente Gmundner Sharks haben einen ersten großen Schritt in Richtung Titelgewinn in der ÖEL gemacht. Die Traunsee-Cracks haben in keinem der drei Drittel mehr Torschüsse abgegeben als die Gäste aus Vorarlberg, aber trotzdem mit 5:0 gewonnen. Das ist überraschend, aber an Effizienz gemessen schon ziemlich meisterlich.

Die CAM4DENT Traunsee Sharks starteten im ersten Drittel mit einem Doppelschlag: Alwin Schuster traf in der 16. Minute zum 1:0. Mathias Haiböck erhöhte noch vor der ersten Pausensirene auf 2:0 für die Gastgeber. 857 Zuschauer in der Muki-Arena Gmunden sahen im zweiten Drittel, wie das Team von Trainer Gregor Baumgartner durch Markus Krotsch die Führung weiter ausbauen konnten. Wenig später gelang sogar noch das 4:0 durch Mario Pichler (32.).

Die Gäste aus Hohenems fanden auch danach keinen Weg durch die Defensive der Oberösterreicher. Luka Gracnar wehrte alle 28 Schüsse auf seinen Kasten erfolgreich ab. Stattdessen kam es für die Ex-Linzer Patrick Spannring und Marcel Wolf sogar noch schlimmer: Routinier Marc-Andre-Dorion erhöhte in der 52. Minute mit einem Powerplay-Treffer auf 5:0. Es sollte der Schlusspunkt im Hinspiel bleiben.

Das Rückspiel steigt am kommenden Samstag, 15. März, um 18.30 Uhr in Hohenems.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

