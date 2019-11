Im 153. Spiel der Linzer Bundesliga-Geschichte gegen den VSV feierten die Black Wings den 77. Sieg und liegen damit in der ewigen Bilanz voran. Viel wichtiger war der 5:1-Erfolg aber für die laufende Meisterschaft, in der der EHC die Adler überholen konnte – und somit in den Top-5 rangiert.

Die ohne den verletzten Matt Finn, dafür aber mit den Rückkehrern Gerd Kragl und Mark McNeill angetretenen Gastgeber starteten gut in die Partie. Nach einer Lebler-Großchance (8.) war es ausgerechnet der in unmittelbarer Nähe zur Villacher Stadthalle aufgewachsene Valentin Leiler, der für die Linzer via Innenstange zum 1:0 traf. Die Hausherren drückten weiter, belohnten sich aber erst in Minute 31 durch Marek Kalus, der im zweiten Anlauf verwerten konnte.

Matchuhr fiel aus

Dann wurde es kurios: In der 35. Minute mussten die Spieler vorzeitig zur Pause in die Kabine geschickt werden, weil die Matchuhr ausgefallen war. Die Ersatzuhr aus der Nebenhalle funktionierte ebenfalls nicht. Nach knapp 20 Minuten wurde der Defekt dann doch behoben. Doch auch diese vorzeitige Drittelpause konnte die Wings nicht außer Tritt bringen: Dragan Umicevic schoss nur sechs Sekunden nach Wiederanpfiff zum verdienten und vorentscheidenden 3:0 ein. Mit Andreas Kristler erhöhte ein weiterer Ex-Spieler der Kärntner in der 51. Minute in Überzahl auf 4:0, Mark McNeill stellte fünf Minuten später, ebenfalls im Powerplay, auf 5:0.

In der Schlussminute gelang Schmidt noch das Ehrentor. Die höchste Saison-Niederlage der Draustädter ließ sich damit aber nicht mehr abwenden.

Die Chance auf Revanche bietet sich den Adlern aber bereits am Freitag (ab 19.15 Uhr, im Liveticker auf nachrichten.at), wenn die Black Wings in Villach gastieren.

