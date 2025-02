4:1 - Linzer Ice Cats feierten gegen Ferencvaros ersten Saison-Heimsieg

Wenige Tage nach dem Rekordspiel in der Damen-Eishockey-Bundesliga (DEBL) konnten die Linzer Ice Cats ihr erstes Heimspiel der Saison für sich entscheiden. Gegen die fünftplatzierten Frauen von Ferencvaros Budapest gelang den Linzerinnen ein 4:1-Heimsieg.

Die Linzerinnen starteten ambitioniert in die Partie und gingen durch ein sehenswertes Solo von Katharina Stieger in der 18. Spielminute in Führung. Dieser Vorsprung konnte im zweiten Abschnitt durch Lara Capan (25.) auf 2:0 ausgebaut werden. In weiterer Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem es den Ice Cats nicht gelang, eine Vorentscheidung herbeizuführen.

Mit Beginn des dritten Spielabschnitts entglitt den Gastgeberinnen das Momentum etwas. In der 49. Spielminute traf Laura Kosztya zum nicht unverdienten 1:2 für die Ungarinnen. Nach einer kurzen Druckphase der Gäste entschieden die Ice Cats die Partie aber in der Schlussphase binnen 20 Sekunden durch einen Doppelschlag: Kapitänin Theresa Baumgartner konnte die Scheibe im Forecheck erobern und über Zoe Friedrich an Katharina Stieger weiterleiten, die eiskalt zum 3:1 einschoss. Nur 20 Sekunden später schloss Emily Wiesinger ein herrliches Solo zum 4:1-Endstand ab.

Die Linzerinnen konnten durch den Heimerfolg in der Tabelle zum Vorletzten HDK Maribor aufschließen. Die Sloweninnen sind am 16. Februar auch der nächste Gegner der Ice Cats (auswärts), ehe die Linzerinnen zum Abschluss des Grunddurchgangs am 2. März daheim MAC Marilyn Budapest empfangen. Mit zwei Siegen und etwas Schützenhilfe könnten die Oberösterreicherinnen sogar noch den Einzug ins Viertelfinale schaffen. Im Kalenderjahr 2025 konnten die heimischen Eishockeyfrauen drei von fünf Spielen für sich entscheiden.

Hören Sie dazu auch die Podcast-Folge mit den beiden Ice-Cats-Spielerinnen Emily Wiesinger und Theresa Baumgartner:

Ice Cats Linz Emily Wiesinger und Theresa Baumgartner Alle Folgen Zur Halbzeit des Grunddurchgangs in der Damen-Eishockey-Bundesliga (DEBL) geben die beiden Linzerinnen Emily Wiesinger und Theresa Baumgartner Einblicke in die Saison der Ice Cats.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

