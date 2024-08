4:1 - Junge Black Wings feierten Testspiel-Sieg in Nürnberg

Das erste Auswärtsmatch der neuen Spielzeit führte die Steinbach Black Wings am Sonntagnachmittag nach Nürnberg. Auch gegen die Ice Tigers aus der DEL setzte Head Coach Philipp Lukas auf personelle Rotation. So kehrte Graham Knott nach seiner Pause zurück in die Aufstellung, während Brian Lebler, Shawn St-Amant und Gerd Kragl eine Auszeit bekamen. Mit Nico Feldner und Emil Romig mussten zudem zwei weitere Stammkräfte krankheitsbedingt pausieren. Für sie erhielten die Youngsters Raffael Aigner und Mathias Haiböck Eiszeit.

Nürnberg ging in Führung

Die Linzer starteten in Nürnberg ambitioniert: Niklas Würschl und Graham Knott scheiterten früh mit ersten Möglichkeiten. Die Gastgeber übernahmen daraufhin die Kontrolle im Spiel, Linz konterte aber immer wieder gefährlich. Jakob Mitsch, Raffael Aigner und abermals Graham Knott scheiterten mit ihren Versuchen. Auf der anderen Seite des Eises hielt Rasmus Tirronen zweimal gegen Charlie Gerard. In der 8. Minute war der Schlussmann der Linzer bei einem Handgelenksschuss von Cole Maier aber machtlos. Auch danach spielten die Hausherren, Linz kam aber ausgerechnet in Unterzahl zu einer weiteren Chance im ersten Abschnitt: Niklas Bretschneider war im Konter auf und davon, blieb aber mit einem sehenswerten Haken an Goalie Treutle hängen.

Im zweiten Drittel änderte sich am Bild zunächst wenig. Nürnberg blieb optisch dominant, Linz blieb aber mit schnellen Vorstößen gefährlich. So scheiterten Knott, Würschl, Rappold und Haiböck bei Möglichkeiten, während die Hausherren in Tirronen ein ums andere Mal ihren Meister fanden. In der 32. Minute setzte sich die dritte Reihe der Linzer im gegnerischen Drittel fest, Niklas Bretschneider fand Julian Pusnik im hohen Slot und der traf zum 1:1-Ausgleich. McKenna und Heigl scheiterten danach mit guten Chancen auf die neuerliche Führung der Franken.

Linz nach kuriosem Treffer siegreich

Die Steinbach Black Wings starteten engagiert in den Schlussabschnitt, mussten aber durch eine Strafe gegen Andreas Kristler einen Rückschlag hinnehmen. Ryan Stoa lenkte einen Pass vor das Tor nur um Zentimeter neben den Pfosten. Und Tirronen entschärfte nach dem überstandenen Unterzahlspiel einen Alleingang von Charlie Gerard. Danach flachte das Spiel etwas ab. Bis zur 54. Minute, in der die Gäste aus Linz auf kuriose Art und Weise in Führung gingen: Ian Scheid stoppte an der Blauen Linie der Gastgeber einen Befreiungsversuch und feuerte die Scheibe irgendwie auf das Tor. Genau in diesem Moment stolperte Goalie Treutle, der mit ansehen musste, wie der Schlenzer im Netz landete. Unmittelbar danach scheiterten Gaffal und Haiböck bei weiteren Chancen. Auf der Gegenseite blieb ein Versuch von McKenna auf der Linie liegen, der Defensivverbund der Gäste konnte klären. Graham Knott gelang im Konter mit dem 3:1 die Entscheidung, Henrik Neubauer fing im Finish einen Pass ab und traf ins leere Tor.

Für Neubauer und Scheid waren es die Premierentreffer im Dress der Black Wings.

Die weiteren Testspiele der Linzer:

Mi, 28. August, 19.00 Uhr: Black Wings - Augsburger Panther

- Augsburger Panther So, 01. September, 14.30 Uhr: Eisbären Regensburg - Black Wings

Mi, 04. September, 19.00 Uhr: Black Wings - HC Ceske Budejovice

- HC Ceske Budejovice Fr, 06. September, 18.00 Uhr: HC Ceske Budejovice - Black Wings

Fr, 13. September, 17.30 Uhr: HC Nitra - Black Wings

