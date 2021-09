3:6 in Laibach: Linz auch nach vier Spielen sieglos

Die Black Wings sind weiterhin noch nicht richtig in der neuen Saison der bet-at-home ICE Hockey League angekommen. Im vierten Saisonspiel mussten die Linzer, bei denen erneut sieben Stammkräfte verletzungs- und krankheitsbedingt fehlten, eine Niederlage hinnehmen. Die (logische) Konsequenz: Mit nur einem Punkt haben die Oberösterreicher die Rote Laterne in der Tabelle inne.

Das Spiel beim Liga-Rückkehrer Ljubljana, der am Freitag Vizemeister Bozen mit 6:2 in Südtirol bezwungen hatte, gestaltete sich anfangs offen. Das 1:0 durch Guillaume Leclerc wirkte für die Slowenen aber wie ein Dosenöffner. Zunächst konnten die Linzer aber durch Brian Lebler die Scheibe in das Tor der Slowenen stochern und zum 1:1 ausgleichen. Danach wurden die Gastgeber aber immer druckvoller, Linz rettete das Unentschieden in die erste Drittelpause.

Sechs Tore innerhalb von 20 Spielminuten

Im Mittelabschnitt erhöhte erst Daniel Wade Murphy (25.) zum 2:1 für die Hausherren, ehe Gregor Koblar einen Konter in Unterzahl zum 3:1 (31., sh) verwerten konnte. Dreieinhalb Minuten später gelang Stefan Gaffal dasselbe Kunststück zum 2:3-Anschluss (34., sh). Weil sich die Black Wings fortan zu viele Undiszipliniertheiten leisteten, konnten die Drachen ihre Führung ausbauen: Leclerc (35., pp; 46., pp) und Cimzar (50., pp) trafen in nummerischer Überlegenheit. Der Treffer von Brian Lebler - wieder nach einem Gestocher - kam zu spät (51.).

Am Freitag bietet sich für die Steinbach Black Wings die nächste Möglichkeit auf den ersten Saisonsieg. Grundvoraussetzung dafür ist gegen Vizemeister Bozen aber, dass die zuletzt Erkrankten wieder voll einsatzfähig sind. Sonst droht die fünfte Niederlage im fünften Saisonspiel.

Der Liveticker zum Nachlesen: