3:4 - Black Wings stehen erneut mit leeren Händen da

Während der Villacher SV das Eishockeyderby beim KAC nach zweimaliger Führung 89 Sekunden vor Schluss 3:4 verlor, war auch dem Liga-Schlusslicht kein Erfolgserlebnis vergönnt. Die Steinbach Black Wings 1992 schlitterten gegen die Bratislava Capitals in eine 3:4-(1:2, 1:1, 1:1)-Heimniederlage. Das ist frustrierend, zumal sich die Linzer nach Rückständen zurückgekämpft haben. Will Pelletier glich das frühe 0:1 (nach nur 55 Sekunden) aus, Dragan Umicevic stellte auf 2:2 (30.).

Die Slowaken waren einfach konsequenter und abgebrühter, was auch an einem ehemaligen Black-Wings-Crack lag. Der kanadische Verteidiger Matt Finn, der den Oberösterreichern mit seinen Qualitäten gut tun würde, hinterließ mit einem Assist und dem Tor zum 1:2 (18.) einen bleibenden Eindruck. Der 26-Jährige hatte vor ein paar Wochen in den sozialen Netzwerken ausstehende Gehaltszahlungen aus seiner Linzer Zeit angeprangert.

Bratislava katapultierte sich nach drei Niederlagen en suite aus seinem Mini-Tief, Black-Wings-Trainer Dan Ceman wartet noch auf seinen ersten Heimsieg. In fünf Partien unter seiner Regie sprangen vier Punkte heraus. Die Zeit ist überreif für Verstärkungen auf dem Spielersektor.

>> Der Liveticker zum Nachlesen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Alexander Zambarloukos Redakteur Sport a.zambarloukos@nachrichten.at