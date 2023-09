3:2 nach Penaltyschießen: Black Wings gewinnen Test gegen Straubing

Die Linz-AG-Eisarena ist im Begriff, zu einer Festung zu werden. Zumindest in der Saisonvorbereitung. Denn die Steinbach Black Wings Linz gewannen nach den Tests gegen Nove Zamky (4:2) und Bad Nauheim (5:0) auch gegen die Straubing Tigers - wenn auch knapp mit 3:2 nach Shootout.

Die Black Wings starteten gut, die Gäste aus der DEL mussten sich vor allem zu Beginn mit etlichen Fouls helfen. Bereits in der vierten Spielminute nützte Matt MacKenzie eine dieser Überzahlmöglichkeiten aus und traf zum 1:0 (4./pp2). Nur fünf Minuten später zappelte die Scheibe abermals im Netz hinter dem Straubing-Goalie. Graham Knott traf - abermals in Überzahl - zum frühen 2:0 (10./pp). Praktisch postwendend schrieben aber auch die Gäste zum ersten Mal an, Marcel Müller verkürzte per Nachschuss zum 2:1.

Nachdem Rasmus Tirronen für die Linzer im Mittelabschnitt zweimal in allerhöchster Not erfolgreich zugriff, war er beim Nachschuss von Marcel Brandt in der 35. Minute machtlos. Mit einem 2:2 ging es in die zweite Pause und letztlich auch in die Verlängerung und ins Penaltyschießen, weil weder Schlussdrittel noch in der Overtime eine Entscheidung fallen wollte. Und selbst im Shootout stand es nach je fünf Schützen unentschieden 0:0, ehe Shawn St-Amant zum entscheidenden 3:2 traf.

Das nächste Spiel der Black Wings ist die Auftakt-Partie in die neue Saison am kommenden Freitag in Ljubljana. Wir berichten wie gewohnt wieder im Liveticker.

