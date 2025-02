2:5 - Fehlstart der Linzer Grizzlies ins Landesliga-Finale

Die Linzer brauchen am Freitag in Salzburg einen Auswärtssieg.

Do or Die am Freitag in Salzburg! Die Linzer Grizzlies konnten am Samstagabend vor 593 Zuschauern den Heimvorteil im ersten Spiel der Finalserie gegen den EC Oilers Salzburg nicht nützen und gaben mit der 2:5-Niederlage den Heimvorteil in der Best-of-Three-Serie aus der Hand. Salzburg reicht damit am kommenden Freitag ein Heimsieg zum Landesliga-Meistertitel, die Linzer stehen mit dem Rücken zur Wand.

Die Salzburger erwischten einen Start nach Maß und erwischten nervöse Linzer gleich im ersten Drittel eiskalt: Patrick Zacherl traf in der 13. Minute zum 1:0 für die Gäste, Tobias Leitner erhöhte auf 2:0 (18.) und Elias Seewald traf sogar zum 3:0 (26.). Eine Antwort der Gastgeber folgte erst im dritten Abschnitt: Maximilian Waismayer (46.) und Alexander Tanzer (47.) verkürzten per Doppelschlag auf 2:3. Eine Druckphase der Linzer bis zur Schlusssirene blieb aber unbelohnt. Im Gegenteil: Roland Schiller (57.) und Stefan Vierthaler (60.) trafen in der Schlussphase ins verwaiste Tor der Linzer.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

