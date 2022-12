2:4 - Steel Wings mussten sich Bregenzerwald geschlagen geben

Vor knapp 500 Zuschauern starteten die Hausherren gut in die Partie. Fabian Ranftl erzielte in der 5. Spielminute das 1:0 für die Hausherren. Der Tabellen-Neunte verabsäumte es aber, nachzulegen. Stattdessen konnte Geoff Kitt, der am vergangenen Wochenende ICE-Luft bei den Black Wings schnuppern durfte, in der 14. Minute zum 1:1 ausgleichen.

Das zweite Drittel startete aus Sicht der Linzer abermals mit einem Rückschlag. 20 Sekunden, nachdem Benjamin Mosaad wegen Haltens auf die Strafbank musste, traf der Ex-Linzer Moritz Matzka (24.) im Powerplay zur neuerlichen Führung für die Vorarlberger. Die Steinbach Steel Wings konnten aber durch Marcel Mayrhofer drei Minuten später abermals ausgleichen - 2:2.

Noch im Mittelabschnitt gelang dem EHC Bregenzerwald durch Benjamin Winkler die abermalige Führung (35.), die von den Linzern unbeantwortet bleiben sollte. Obwohl die Stahlstädter im Schlussdrittel doppelt so viele Schüsse (15:7) wie die Hausherren abgaben, gelang eine Rückkehr in die Partie nicht. Stattdessen fixierte Rene Tröthan in der Schlussphase (58.) den 4:2-Endstand.

„Es war ein recht anständiger Start unseres Teams ins erste Drittel, wir hatten auch ein paar Chancen um zu punkten. Im zweiten Drittel waren wir ein wenig zu langsam und konnten kaum Zweikämpfe für uns entscheiden. Das drittel Drittel war dann unseres mit zwei richtig guten Rebounds und wir hatten wirklich gute Chancen, um Tore zu erzielen. So wie wir uns im letzten Drittel präsentierten, ist diese Art in der wir zukünftig wieder spielen wollen. Auch möchte ich noch die Gelegenheit nutzen all unseren Fans die uns immer so großartig zu Hause wie auswärts unterstützen, Frohe Weihnachten und ein schönes Fest wünschen", sagte Trainer Matej Hocevar nach der Partie.

