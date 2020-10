Sie haben tapfer gekämpft, auf Punktezuwachs nach dem Traumstart warteten die Eishockeycracks der Black Wings 1992 am Wochenende aber vergeblich. Rund 46 Stunden nach dem 3:5 in Wien mussten sich die Oberösterreicher in der Linz AG Eisarena dem Villacher SV 2:3 (0:1, 2:2, 0:0) geschlagen geben.