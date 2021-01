2:3 - Aufholjagd der Black Wings nicht von Erfolg gekrönt

In einer abwechslungsreichen, aber chancenarmen Anfangsphase waren es die Wiener, die in der 17. Minute durch einen satten Schlagschuss von Kapitän Mario Fischer mit 1:0 in Führung gingen. Die Gäste erzeugten viel Verkehr vor dem Linzer Tor und wurden dadurch etwas gefährlicher als die Linzer, die im ersten Spielabschnitt auch weniger Schüsse auf das Tor von Wien-Goalie Bernhard Starkbaum abfeuerten.

Das zweite Drittel begann ausgeglichen, die Black Wings hatten zunächst ein leichtes Übergewicht an Chancen, ehe Ty Loney (28.) und Julian Großlercher (29.) die Gäste mit einem Doppelschlag mit 3:0 in Führung brachten. Linz wirkte geschockt, Wien bestimmte das Spiel.

Der dritte Abschnitt begann mit dem Startschuss zur großen Linzer Aufholjagd. Kapitän Brian Lebler lenkte einen Bartulis-Schuss zum 1:3 an Starkbaum vorbei. Danach hatten Kozek, Lebler und Pelletier Chancen auf das 2:3. Es sollte aber Stefan Freunschlag vorbehalten bleiben, die Black Wings wieder heranzubringen. Der Stürmer krönte vier Minuten vor Schluss seine gute Leistung im Spiel mit dem sehenswerten Anschlusstreffer nach klugem Querpass von Sebastien Piche und herrlicher Direktabnahme. Es blieb das letzt Erfolgserlebnis für die Linzer an diesem Abend. Eine Schlussoffensive brachte Chancen, aber abermals keine Tore. Wohl auch, weil Dragan Umicevic im Schlussabschnitt nicht mitwirken konnte.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at