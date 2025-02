2:2 - Gmunden fehlten im ÖEL-Halbfinal-Hinspiel 78 Sekunden zur Sensation

Alles offen für das Rückspiel im Ländle: Die Cam4dent Traunsee Sharks holten im Halbfinal-Hinspiel vor 515 Augenzeugen in der Gmundner Muki-Arena ein 2:2 gegen den Titelfavoriten EHC Lustenau. Die Aufstiegschancen in der dritthöchsten heimischen Spielklasse sind trotz vergebener 2:0-Führung weiterhin intakt.

Beide Teams lieferten sich von Beginn an einen intensiven Playoff-Fight, in die Führung für die Hausherren in der Luft lag. Die Offensive der Sharks scheiterte aber im ersten Abschnitt an der Vorarlberger Defensive rund um Goalie Lukas Reihs. Im zweiten Abschnitt war es dann Routinier Marc-Andre Dorion vorbehalten, in Überzahl das 1:0 für die Gastgeber (26./pp) zu erzielen. Gut drei Minuten später waren erneut die Special Teams der Traunsee-Cracks erfolgreich - allerdings unter umgekehrten Vorzeichen: Mathias Haiböck schickte in Unterzahl Elias Koller mit einem schönen Pass auf die Reise. Der Linzer traf zum umjubelten 2:0 für die Gastgeber (29./sh).

Mehr zum Thema Black Wings Eine perfekte Landung der Black Wings Eishockey: Die Linzer fixierten mit einem 4:1-Sieg über Vorarlberg Platz vier und das Play-off-Viertelfinal-Heimrecht Eine perfekte Landung der Black Wings

Ex-Linzer traf zum Ausgleich

Spätestens damit waren die Gäste, die den Grunddurchgang im Westen auf Platz eins beendet hatten, endgültig gefordert. Im zweiten Abschnitt scheiterten die Vorarlberger aber ein um das andere Mal an Gmunden-Goalie Luka Gracnar. Der Slowene konnte sich mit dem Defensivverbund der Sharks erfolgreich gegen einen Gegentreffer wehren - bis zur 50. Spielminute. Dominic Haberl traf in Überzahl zum 2:1 für die Vorarlberger. Die Gäste, die insgesamt 40 Torschüsse verzeichneten, fuhren wütende Angriffe gegen die gut eingestellten Haie, die ihren Kasten bis 78 Sekunden vor dem Ende erfolgreich gegen den Ausgleich verteidigen konnten. Dann kam Ex-Black-Wings-Stürmer Martin Grabher Meier im Slot zum Abschluss und traf zum letztlich verdienten 2:2-Ausgleich.

Das Rückspiel im Ländle steigt am kommenden Samstag, 01. März, um 17.30 Uhr in der Rheinhalle.

Mehr zum Thema Eishockey Im Eishockey-Unterhaus grassiert schon das Play-off-Fieber Die Sharks Gmunden und die Grizzlies Linz erfreuen sich großer Beliebtheit. Am Samstag wird bei den Heimspielen der Bär steppen Im Eishockey-Unterhaus grassiert schon das Play-off-Fieber

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.