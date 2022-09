2:1 - Steel Wings feierten ersten Saisonsieg über Kitzbühel

Bereits in der 9. Minute eröffnete Eimanta Noreika die Partie nach Zuspiel von Marc-Andre Dorion und Isak Ekelund mit dem 1:0 für die Gastgeber. In der 18. Minute erhöhte Julian Pusnik auf 2:0. Doch Kitzbühel, das mit Paul Mocher einen Ex-Linzer im Tor stehen hatte, kämpfte sich in Überzahl durch Kuronen (20.) noch im ersten Drittel heran.

Die Gäste hatten im zweiten und dritten Abschnitt jeweils mehr Torschüsse als die Hausherren, bissen sich aber reihenweise die Zähne an Goalie Leon Sommer aus. Am Spielstand von 2:1 sollte sich nichts mehr ändern.

"Das war heute wirklich ein taffes und köperbetontes Spiel. Ich zieh auch den Hut vor dieser Kitzbüheler Mannschaft, die alles gegeben hat. Ich denke, dieses Spiel war das körperbetonteste Spiel bis jetzt überhaupt. Im ersten Drittel machten wir zwar 2 Tore, jedoch auch wenige kleine Fehler, die wir in Zukunft abstellen müssen. Im zweiten Drittel traten wir fallweise etwas schwach auf, kämpften uns jedoch wieder zurück ins Spiel. Das letzte Drittel hatten wir wieder gut im Griff und gewannen schlussendlich verdient das Spiel", sagte Trainer Matej Hocevar nach der Partie.