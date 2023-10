2:0 - Steel Wings feierten in Klagenfurt zweiten Saisonsieg

Im Vergleich zur Partie am Donnerstag dauerte es im Auswärtsspiel beim Farmteam des Rekordmeisters unglaublich lange, bis Tore fielen. Als Raffael Aigner die Steel Wings in der 47. Minute in Front gebracht hatte, waren zwei Tage davor im Heimspiel gegen Kitzbühel bereits sieben Treffer gefallen.

Doch der Reihe nach: Linz startete gut in die Partie, verzeichnete im ersten Überzahlspiel des Abends gleich einen Stangenschuss. Vor allem gegen Drittelende, als die Jung-Rotjacken wieder in Unterzahl gerieten, gab es für die Linzer mehrere Möglichkeiten auf die Führung. 14:4 Torschüsse zugunsten der Steel Wings alleine im ersten Abschnitt untermauern das.

Diese Schussstatistik schlug auch im weiteren Verlauf des Abends stets zugunsten der Linzer aus, sodass am Ende 40:20 Schüsse zu Buche standen. Im Mitteldrittel begannen die Klagenfurter mutiger, wurden aber durch eine weitere Strafe eingebremst. Linz konnte im Überzahlspiel keinen Treffer erzwingen, hielt aber defensiv bei eigener numerischer Unterlegenheit ebenfalls dicht. Wie auch in der 35. Minute, als sich Benedikt Oschgan bei einem starken Save auszeichnen konnte.

Aigner und Grasser trafen

Nach Vorlage von Kapitän Marc-Andre Dorion und Benjamin Mossad gelang Aigner nach 46:42 Minuten die erlösende Führung für die Linzer, die die Steel Wings auch in weiterer Folge nicht mehr aus der Hand gaben. Ben Grasser netzte drei Sekunden vor der Schlusssirene noch zum 2:0 für die Linzer ins verwaiste Klagenfurter Tor ein.

„Es war das erwartet schwere Spiel gegen eine junge Klagenfurter Mannschaft, die sehr aggressiv und gut verteidigt hat. Wir haben zwar kreieren können, uns aber auch schwergetan. Schlussendlich konnten wir durch ein Ugly-Goal im letzten Drittel mit 1:0 in Führung gehen. Schlüssel zum Erfolg war sicher das Penalty Killing und das Shutout unseres Torhüter", sagte Co-Trainer Harald Pschernig.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

