1:9 - Steel Wings kamen im Grödnertal unter die Räder

Der HC Gherdeina ging durch McGowan (3.), Oberrauch (5.) und Korhonen (19.) bereits im ersten Abschnitt mit 3:0 in Führung. Der Ehrentreffer von Brodi Stuart zum 1:3 aus Sicht der Linzer (26.) sollte das erste und einzige Aufbegehren des Tabellen-14. aus Linz bleiben. In weiterer Folge des zweitens Abschnitts übernahmen wieder die Gäste das Kommando. Messner (31.) und Sullmann Pilser (40.) entschieden die Partie bereits vor der zweiten Pause. Danach fingen sich die Steel Wings zwei weitere Doppelschläge ein: Willeit (43.) und McGowan (44.) sowie McGowan (53./pp) und Messner (55.) trafen zum 9:1-Endstand in Südtirol.

Für die Linzer war diese Niederlage die höchste in dieser Saison, obwohl am Ende 38:36 Torschüsse zugunsten der Gäste registriert worden waren.

"Alles in allem muss man sagen, dass wir ein sehr leicht zu spielender Gegner waren. Um in dieser Liga bestehen zu können, müssen wir die nötige Energie und Intensität matchen und an unserem Spielplan halten können – dies ist uns heute nicht gelungen. Das ist ärgerlich, aber es ist auch Teil unserer Entwicklung", sagte Trainer Philipp Lukas nach dem Spiel.