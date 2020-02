Rob Daum kam, sah und siegte. Und das bedeutet nichts Gutes für die Black Wings, bei denen der ehemalige Eishockey-Meistermacher von 2011 bis 2017 das Zepter in der Hand gehalten hatte. Gestern erschien der 62-jährige Kanadier als Gegner – mit dem Villacher SV. Es verwundert also nicht, dass man den "Professor" eher zurückhaltend empfing. Vereinzelt wurde sein Name gerufen, Pfiffe waren weit und breit nicht zu hören.