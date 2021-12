Das 1:4 in Znojmo, wo Kapitän Brian Lebler sein 15. Saisontor zum zwischenzeitlichen 1:1 erzielt hatte (18.), war die bereits fünfte Niederlage in Serie (ohne Punktzuwachs). Der Abstand zu den (Pre-)Play-off-Plätzen wird immer größer. Am Freitag kommt der HC Bozen mit Trainer Greg Ireland, der den Black Wings vor ein paar Wochen einen Korb gegeben hat, in die Linz-AG-Eisarena. Gestern unterlagen die Südtiroler Salzburgs "Roten Bullen", die neuer Tabellenführer sind, 1:3.