1:3 - Steel Wings weiter am Tabellenende

Lucas Chiodo erzielte in der 17. Minute das 1:0 (pp). Die Linzer ließen im ersten Abschnitt hingegen eineinhalb Möglichkeiten in numerischer Überlegenheit ungenützt. Nur 30 Sekunden nach Anpfiff des zweiten Abschnitts klappte es aber besser, Benjamin Mosaad zum 1:1-Ausgleich der Steinbach Steel Wings, die fortan etwas mehr vom Spiel hatten.

Aber noch im zweiten Abschnitt versetzte David Trivellato (39.) den Gästen einen weiteren Dämpfer. Mit seinem Treffer zum 2:1 ging es in die zweite Pause. Im Schlussdrittel schwächte sich Linz in Person von Lorenz Lindner zweimal selbst und verabsäumte es, den Ausgleich zu erzielen. Stattdessen traf Chiodo ein zweites Mal an diesem Abend - ins verwaiste Tor der Linzer (60./en.).

"Wir starteten ins erste Drittel sehr langsam, waren physisch nicht wirklich bereit. Benedikt (Anm. Benedikt Oschgan) hielt uns mit seiner Torhüterleistung im Spiel. Ins zweite Drittel kamen wir etwas besser hinein und das Momentum war zeitweise auf unserer Seite. Wir hatten Chancen, punkteten aber leider nicht. Auch im Schlussdrittel hatten wir wieder Chancen, spielten hart, schafften aber den Ausgleichstreffer dennoch nicht. Im nächsten Spiel müssen wir einfach besser sein", sagte Trainer Matej Hocevar.

Der Vorsprung der Konkurrenz in der Tabelle wächst damit auf sechs und mehr Punkte an. Das nächste Spiel wird am Samstag vor eigenem Publikum ausgetragen. Gegner ist wie am Dienstag Meran.