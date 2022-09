1:3 - Linzer Generalprobe missglückte

Am 16. September nehmen die Black Wings mit einem Heimspiel gegen den Villacher SV die neue Meisterschaftssaison in Angriff. Sieben Tage davor missglückte die Generalprobe gegen den Vorletzten der abgelaufenen Saison in der slowakischen Extraliga.

Die Linzer erspielten sich in der Anfangsphase ein Chancenplus, ohne dabei aber zwingend zu werden. In den seltenen Gegenstößen ließen aber auch die Gäste aus der Slowakei ihre Gefährlichkeit aufblitzen. Es ging torlos in die erste Pause - auch weil Linz im Angriff etwas überhastet abschloss und defensiv ungewollt oft viele Räume anbot.

Im zweiten Abschnitt gaben zu Beginn wieder die Linzer den Ton an, die Chancen der Gäste mehrten sich aber langsam. Richard Ondrusek konnte in Minute 35 Linz-Goalie Rasmus Tirronen ein erstes Mal überwinden. Dem nicht genug: Unmittelbar nach der zweiten Pause schockte Peter Sisovsky die Linzer mit dem zweiten Gegentreffer des Abends.

Eine Antwort gab Emilio Romig, der einen Versuch von Victor Bartley in das Tor der Slowaken ablenken konnte. 1:2 mit etwa 13 Minuten auf der Uhr. Doch statt des von etwa 350 Zuschauern skandierten "Ausgleichs" setzte es das 1:3 durch Tomas Mikus (54.) zum Endstand.