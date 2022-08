Die Tigers, die in der gesamten Saisonvorbereitung noch keine Niederlage hinnehmen mussten, gaben von Beginn weg ein hohes Tempo vor. Die Linzer, die auf die Verletzten Jakub Kubes, Alexander Lahoda und Julian Pusnik verzichten mussten, verteidigten. Und das erfolgreich: Mit einem 0:0 und ohne wirklich zwingende Chancen ging es im Stadion am Pulverturm ein erstes Mal in die Pause.