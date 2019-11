1:5  Der VSV nahm Revanche an den Black Wings

Dabei war die Partie in zwei Hälften einzuteilen. 16 Minuten lang dominierten die Villacher, 44 Minuten die Black Wings. Und dennoch war es nach dem Blitzstart der Kärntner nicht genug. Denn nach den Treffern von Reid (2.), Ulmer (4.) und Karlsson (16./Power Play) war das Match eigentlich entschieden. Black-Wings-Ersatzkeeper Paul Mocher, der erst sein drittes Bundesligaspiel absolvierte, war nicht zu beneiden. Nach dem 0:3 waren die Wings zwar überlegen, konnten ihre Effizienz aber wieder einmal nicht in Tore ummünzen. Bruckers 1:3 (27.) war der einzige Lichtblick an diesem Abend, an dem die Villacher bittere Revanche für den 5:1-Sieg der Wings vom Dienstag nahmen.

Jetzt treffen die Linzer am Sonntag (17.30 Uhr) auf das abgeschlagene Schlusslicht Dornbirn. Doch Vorsicht: Die Vorarlberger sind nach einem Trainerwechsel wieder zurück in der Spur, und bezwangen gestern Innsbruck 5:2.