0:4 - Gmundner Traunsee-Sharks droht das Saison-Aus im ÖEL-Viertelfinale

Lange Zeit des Grunddurchgangs lachten die Cam4dent Sharks Gmunden von der Tabellenspitze der Ost-Division in der dritthöchsten Liga Österreichs, der ÖEL. Nach dem Viertelfinal-Hinspiel gegen den HC Kufstein Dragons droht die Saison aber vorzeitig zu enden.

Im ersten Drittel wirkten beide Teams darauf bedacht, dem Gegner nicht zu viel Zeit und Raum zu schenken. Dadurch entwickelte sich eine offenes Hin und Her ohne richtig gefährliche Aktionen. Das änderte sich im zweiten Abschnitt. in der 31. Minute brachte Manuel Eder die Gäste aus Tirol mit 1:0 in Führung. Kufstein jubelte und erwischte die Gmundner noch zweimal eiskalt. Nur 62 Sekunden nach dem ersten Gegentor stand Marcel Bruimann vor dem Tor goldrichtig und verwertete ein Zuspiel in den Slot eiskalt zum 2:0. Und nur weitere 86 Sekunden später erhöhte Valentin Hammerle mit einem Sole für das 0:3 und die Vorentscheidung im Spiel.

Mehr zum Thema Black Wings Alps Hockey League: Drei Oberösterreicher feierten mit Kitzbühel den Meistertitel KITZBÜHEL. Die Kitzbüheler Adler kürten sich zum österreichischen Meister der zweithöchsten heimischen Spielklasse, der Alps Hockey League. Alps Hockey League: Drei Oberösterreicher feierten mit Kitzbühel den Meistertitel

Die Traunsee Sharks versuchten alles, um in weiterer Folge in die Partie zurückzukommen. Aber selbst nach einem waschechten Faustkampf zwischen Bastian Szieber und Manuel Eder wollte die Scheibe nicht für die Oberösterreicher hüpfen. Kufstein-Goalie Jakob Sprachmann ließ auch im Schlussabschnitt keinen weiteren Gegentreffer zu - im Gegenteil. Nach einer Unachtsamkeit der Gmundner Defensive lenkte Clemens Paulweber zwei Minuten vor dem Ende einen Schuss zum 0:4-Endstand an Luka Gracnar vorbei.

Am Samstag, 15. Februar, um 17 Uhr steigt in der Eisarena Kufstein das Rückspiel. Gmunden braucht einen Sieg mit mehr als vier Toren Vorsprung - sonst ist die Saison am Traunsee bereits nach dem Viertelfinale beendet.

Die Gmundner organisieren einen Fanbus nach Kufstein:

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Mehr zum Thema Black Wings Black Wings Linz luden zu Erste-Hilfe-Kurs in ihrer Kabine

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.