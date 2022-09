0:1 nach Penaltyschießen - Steel Wings haderten gegen KAC mit der Effizienz

Ein eher untypisches Spiel erlebten die Steinbach Steel Wings am Samstagabend gegen das KAC Future Team. Nach einem durchwachsenen Start, in dem die Linzer zwei Überzahlmöglichkeiten ausgelassen haben, prägten die Special Teams den zweiten Abschnitt. Linz hatte alleine schon aufgrund von drei Powerplays (59 Sekunden davon sogar in doppelter Überzahl) mehr vom Spiel, konnte die Überlegenheit aber nicht in Tore umwandeln.

12:6 lautete das Schussverhältnis im zweiten Abschnitt, 7:4 im dritten. Aber auch in den letzten 20 Minuten gelangen weder den Linzern noch den Klagenfurtern Tore. So musste das Spiel, in dem der Leih-Linzer Lorenz Lindner auf seinen Arbeitgeber traf, mit 0:0 in die Overtime. Und weil sowohl Leon Sommer im Tor der Oberösterreicher (31 Saves), als auch sein Pendant Jakob Vorauer (18 Saves) alle Möglichkeiten zunichte machten, entschied Thomas Klassek die Partie im Penaltyschießen zugunsten der Gäste.

„Im ersten Drittel waren wir nicht wirklich physisch und mental bereit für das Siel. Auch verloren wir die meisten Zweikämpfe an der Bande. Im Zwischendrittel, das aufgrund oftmaligen Einsatzes der Specialteams, eben ein sehr spezielles war, starteten wir zwar besser hinein, konnten aber dennoch Vorteile wie 5 gegen 3 nicht nützen. Im letzten Drittel zeigten wir unser bestes Hockey an diesem Abend, wir bekamen auch sehr gutes Forechecking zu sehen, gepunktet haben wir aber dennoch nicht", sagt Head Coach Matej Hocevar.

Für die Steel Wings war es das zweite Spiel in Folge, in dem man punkten konnte. Am Donnerstag empfangen die Linzer die Kitzbüheler Adler.