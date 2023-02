Biathlon-WM: So hat Hauser keine Chance

Dunja Zdouc war im Einzel über 15 km als 14. beste ÖSV-Athletin, Lisa Hauser kam nach Stotterstart im Schießen nicht über Rang 32 hinaus. Der Doppelsieg am Mittwoch ging an Schweden: Hanna Öberg triumphierte in 43:36,1 Minuten zum zweiten Mal nach 2019, diesmal 10,3 Sekunden vor ihrer Landsfrau Linn Persson. Die Italienerin Lisa Vittozzi (+28 Sek.) holte Bronze.

Hauser, die aktuelle Weltcup-Gesamtsechste, vergab mit einem Fehler beim ersten Liegend- und spätestens mit drei Fehlern beim folgenden Stehendschießen alle Medaillenchancen. In einer guten zweiten Hälfte ohne Fehler am Schießstand konnte die Tirolerin zwar noch Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben sammeln, das Ruder aber nicht mehr herumreißen. "Wenn man beim zweiten Schießen mit drei Fehlern weggeht, weiß man, dass das Rennen gelaufen ist", resümierte die Tirolerin.

Biathlon-WM in Oberhof, Frauen, 15 km: 1. Hanna Öberg (Swe) 43:36,1 Min. (1 Schießfehler); 2. Linn Persson (Swe) +10,3 Sek. (0); 3. Lisa Vittozzi (Ita) +28,0 (1); 14. Dunja Zdouc +3:19,2 (1); 24. Anna Gandler +3:54,7 (3); 32. Lisa Hauser +5:03,1 (4); 43. Tamara Steiner +6:08,3 (2); 57. Anna Juppe (alle Ö) +7:30,1 (5)

