Biathlon: Eine Regeländerung erhitzt die Gemüter

"Am Ende spielt es wieder keine Rolle, was wir Athleten denken", schimpft die italienische Gesamtweltcupsiegerin Lisa Vittozzi, die wegen Rückenproblemen in Finnland nicht dabei sein wird. Der Weltverband IBU testet vorerst für vier Wochen diese Saison eine neue Startregel, bei der die Top 15 der Welt ihre Startgruppe nicht mehr frei wählen können und stattdessen erst später auf die Strecke dürfen. Vor allem bei schlechten Wetterbedingungen sei das eine klare Benachteiligung für die Besten.