Biathlet lief zum falschen Schießstand: WM-Medaille futsch

„Ich fühle mich ein bisschen dumm“, sagte Sebastian Samuelsson, nachdem er mit Landsfrau Hanna Öberg zu Rang vier bei der Single-Mixed-Staffel der Biathlon-WM in Oberhof gelaufen war.

Der 25-Jährige hätte womöglich noch in den Kampf um die Medaillen eingreifen können, wenn ihm beim letzten Stehendschießen nicht ein unnötiger Fehler unterlaufen wäre. Vor Samuelsson waren bereits Johannes Thingnes Bö (Norwegen), David Komatz (Österreich) und Tommaso Giacomel (Italien) beim Schießen gewesen, weshalb er zur vierten Matte hätte laufen müssen. Samuelsson stellte sich aber zur dritten Bahn, auf der gerade Bö alle Scheiben umgeschossen hatte.

„Man schaut nicht so genau hin, dann werde ich eingewiesen und merke, dass ich auf die falsche Matte gegangen bin. Das war ein bisschen ungeschickt“, sagte Samuelsson geknickt, der beim Wechseln der Matte wichtige Sekunden verlor. Komatz und Giacomel waren da noch am Schießstand.

Auch in der anderen Staffel hatte er Pech

Damit nicht genug, tat der Zwischenfall seiner Konzentration nicht gut, drei Schießfehler folgten. Samuelsson kritisierte danach auch die Offiziellen: „Ich dachte, er hätte auf die dritte Spur gezeigt, denn wenn ich da reinfahre, geht es so schnell, dass ich keine Zeit zum Nachdenken habe.“

Samuelsson ist wohl der Pechvogel dieser WM: Schon in der Mixed-Staffel hatte sich bei ihm eine Schraube an seinem Gewehr gelockert. Als Schlussläufer musste er in die Strafrunde und Schweden blieb ohne Medaille.

Sein Schießstand-Fehler in der Single-Mixed-Staffel spielte Österreich in die Karten: Lisa Hauser und David Komatz liefen zu Silber.

