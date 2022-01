Achselzucken ist keine olympische Bewegung

Allein schon mit dem Entzünden des olympischen Feuers wird am 4. Februar in Peking Sportgeschichte geschrieben. Noch nie hat ein Austragungsort sowohl die Sommer- als auch die Winterspiele beherbergen dürfen. Die chinesische Hauptstadt stand bereits in einem sehr heißen August 2008 im Zeichen der fünf Ringe.