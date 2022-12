30. Stockerlplatz für Herzog

Die 27-Jährige lief die 1000 Meter in einer Zeit von 1:13,565 Minuten, damit verfehlte die drittplatzierte Ex-Weltmeisterin ihre fünf Jahre alte Bestmarke um nur etwas mehr als eine Zehntelsekunde. "Mit so einem Ergebnis hatte ich vor diesem Wochenende wirklich nicht gerechnet", sagte Herzog, die vier Jahre auf ein Podest über den 1000er warten hatte müssen. Der Sieg ging an die Niederländerin Jutta Leerdam (1:12,828).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper