SK Vorwärts Steyr, ganz persönlich

Anlässlich des 100. Geburtstags schildern OÖN-Redakteure und -Mitarbeiter ihre ganz persönliche Sicht auf den SK Vorwärts Steyr.

Rudi Jetzinger 1969 gegen Klagenfurt-Goalie Friedl Koncilia Bild: privat

Kein Verein wie jeder andere – Von Wolfgang Braun

Josef Reisinger, Goalie des legendären Vorwärts-Teams der 1970er-Jahre, hat damals nach dem Aufstieg in die Zweite Division in einem Interview die Stärke des Klubs auf den Punkt gebracht: „Vorwärts ist Steyr, und Steyr ist Vorwärts.“

Rund 20 Jahre später stand Vorwärts vor dem Ruin. Der Aufstieg in die erste Liga, sportlich einer der größten Erfolge, war gleichzeitig Keim für den Niedergang. Überforderte Funktionäre holten reihenweise seelenlose Durchschnittsprofis, erfolgreiche Nachwuchs-Jahrgänge wurden vernachlässigt und vergrault. Der Verein zerstörte systematisch seine Substanz, finanziell und ideell. Der Zwangsabstieg in die letzte Klasse war die Folge.

Der lange Weg zurück wäre unmöglich zu schaffen gewesen ohne die Leidenschaft und Treue des Anhangs. Er ist eine Säule dieses Klubs, die andere – ein eigener, schlagkräftiger Nachwuchs – ist im Aufbau. Wenn Vorwärts langfristig gesund und erfolgreich sein soll, muss man den Klub-Verantwortlichen eine Devise mitgeben: Baut am Fundament und nicht am Luftschloss.

Auf die nächsten hundert Jahre, Vorwärts!

Vorwärts ist unser Leben – Von Stefan Minichberger

Im Jahr 1980 geboren, habe ich nur einen Bruchteil der 100-jährigen Vorwärts-Geschichte erlebt. Die Hochs und Tiefs in dieser Zeit hatten es dafür in sich. An mein erstes Spiel, an dem mich mein Vater, ein Vorwärts-Fan von klein auf, ins Stadion an der Volksstraße mitgenommen hat, kann ich mich noch erinnern: Ein 1:1-Remis im Frühjahr 1987 gegen Austria Klagenfurt.

Seitdem ist „die Vorwärts“ ein Teil meines Lebens. Es ist mein lokaler Fußballklub. Eine große Faszination übt dabei das Stadion aus: Mitten in der Stadt, fast wie das alte Highbury-Stadion von Arsenal London. Ein richtiges Fußball-Stadion, auch wenn es in die Jahre gekommen ist. Wehmütig erinnere ich mich an die Zeiten in der Bundesliga zurück, als man vor den Linzer Klubs die erste Geige in Oberösterreich spielte.

Der weite Weg zurück von der 2. Klasse Ost mit einigen Meistertiteln hatte aber ebenso seinen Reiz. Auch „Theater“, wie jetzt gerade mit dem Trainer-Rücktritt, gehört beim SKV stets dazu. Mein Fazit: Ein Vorwärts-Fan hat es nie ganz leicht, aber ein Rot-Weißer bleibt im Herzen immer ein Rot-Weißer.

Noch heute sehe ich Papa im Stadion – Von Gerald Winterleitner

100 Jahre sind eine Zeit, die ein Menschenleben meist übersteigt. Mehr als 40 Jahre darf ich den SK Vorwärts bereits bewusst begleiten. Als elfjähriger Schülerliga-Kicker des BRG Steyr saß und stand ich auf den in meiner Erinnerung damals bereits maroden Holzbänken, um den rot-weißen Helden beim Triumph über die Austria auf die Beine zu blicken.

Mit Mamas selbstgestricktem Schal fuchtelte ich in den Relegationsduellen jubelnd durch die Luft, Tränen kullerten über meine Wangen, wenn Pepi Reisinger einmal hinter sich greifen musste. Freude und Enttäuschung, Jubel und kopfschüttelndes Verzweifeln – im Vorwärts-Stadion lag dies stets dicht beieinander. Als Vorwärts-Fan muss man leidensfähig und -willig sein.

Mein Vater hatte einst meine Sinne für den SKV geschärft. Gemeinsam mit seinen Freunden Erwin Angerer und Werner Stöckelmayr hatte er jahrelang eine Dauerkarte für die oberste Sitzplatzreihe. Die beiden sitzen heute noch bei jedem Spiel dort, wo sie einst mit meinem bereits verstorbenen Vater saßen. In Gedanken sehe ich Papa neben ihnen sitzen. Ich freue mich, sie alle am Sonntag wieder begrüßen zu dürfen.

