Tottenham stieg spektakulär auf

MANCHESTER. Für Manchester City war ein 4:3-Heimsieg in der Champions League gegen Tottenham zu wenig.

Das "Etihad" zu Manchester wurde zu einer Achterbahn der Gefühle, am Ende vergossen die Fußballer von Englands Meister Manchester City Tränen der Enttäuschung. Das Team von Pep Guardiola gewann zwar das Offensivspektakel gegen Tottenham 4:3 (3:2), die Londoner stiegen aber nach einem 1:0-Heimsieg aufgrund der Auswärtstorregel ins Champions-League-Semifinale gegen Ajax Amsterdam auf.

Dabei hatte sich Manchester City in der 93. Minute noch im siebenten Himmel gewähnt. Raheem Sterling hatte mit seinem vermeintlich dritten Treffer an diesem Abend das erlösende 5:3 erzielt, doch der Videoassistent erspähte eine Abseitsposition.

So war nicht Sterling der Held, sondern der 34-jährige Tottenham-Edeljoker Fernando Llorente, der in der 73. Minute auf 3:4 verkürzt hatte. Ein 4:2 hätte den Citizens gereicht.

Es war ein verrücktes Duell mit vier Toren binnen sieben Minuten (zwischen der 4. und 11.) zum 2:2. Diese imposante Anfangsphase schrie nach einem Blick in die Geschichtsbücher der "Königsklasse", an das torreichste Match – Dortmund gegen Legia Warschau (8:4 im November 2016) – sollte die Partie aber dann doch nicht herankommen.

Ajax lässt Salzburg zittern

Im zweiten Semifinale trifft der FC Barcelona auf den FC Liverpool, der den Porto mit dem Gesamtscore von 6:1 ausschaltete. Nach dem 2:0-Heimsieg waren die "Reds" in den ersten 26 Minuten unter Druck geraten, doch dann stellte Sadio Mané per Konter die Weichen für einen klaren 4:1-(1:0)-Erfolg.

Ajax hat mit einem 2:1-Auswärtssieg Juventus Turin und Superstar Cristiano Ronaldo aus den Titelträumen gerissen. In Salzburg wird dieser Erfolgslauf mit bangen Blicken beobachtet. Sollte Ajax die Champions League gewinnen, wäre auch der Fixplatz des diesjährigen österreichischen Meisters – so gut wie sicher Salzburg – in der Gruppenphase futsch. Das wäre eine grimmige Rache der Amsterdamer, die vor fünf Jahren in der Europa League gegen die Bullen eine bittere 0:3-Heimpleite kassiert hatten.

Zwischen damals und heute ist ein großer Unterschied. Die aktuelle Generation von Ajax lässt den Glanz der alten Tage wieder aufleben. Erstmals seit der glorreichen Zeit Mitte der 1990er-Jahre steht der Traditionsklub wieder im Halbfinale. 1997 war der niederländische Rekordmeister zuletzt in der Vorschlussrunde der Königsklasse, scheiterte damals an Juventus. Am Dienstag waren die Turiner allerdings chancenlos.

"Die magische Tour von Ajax durch Europa hört einfach nicht auf", schrieb das "Algemeen Dagblad".

