Zu Gold geschummelt?

Kamila Walijewa tanzte gestern im Training auf der Eisfläche des Capital Indoor Stadium in Peking herum, als sei nie etwas passiert. Doch das erst 15 Jahre alte Eiskunstlauf-Wunderkind dürfte auf dem glatten Doping-Parkett ausgerutscht sein.

Nach Angaben der International Testing Agency (ITA) war Kamila Walijewa am 25. Dezember 2021 bei den russischen Eiskunstlauf-Meisterschaften positiv auf das Herzmittel Trimetazidin getestet und von der russischen Doping-Agentur Rusada vorläufig suspendiert worden. Der Disziplinarausschuss der Rusada hob aber bereits am 9. Februar nach Einspruch von Walijewa die Suspendierung wieder auf und machte damit den Weg für einen Olympia-Start frei.

Das IOC will nun vor dem Kurzprogramm im Damen-Einzel in Peking am Dienstag eine Klärung vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) herbeiführen. "Wir wollen das so sehr beschleunigen wie möglich", sagte IOC-Sprecher Mark Adams. Eines der sechs CAS-Mitglieder, die im Eilverfahren in einem Pekinger Hotel vor Dienstag entscheiden müssen, ist die Österreicherin Martina Spreitzer-Kropiunik. Sie ist Richterin am Straflandesgericht Wien.

Begonnen hatte der Wirbel, als die Olympia-Macher die eigentlich für Dienstag geplante Medaillen-Zeremonie für den Team-Wettbewerb ohne Angabe weiterer Gründe absagten, Russland hatte diesen zuvor gewonnen. Doch die Sportler dieser Mannschaft stehen auch in Peking unter besonderer Beobachtung. Das Land ist wegen des Skandals um staatlich organisiertes Doping und der Vertuschung von Sportbetrug bei den Spielen 2014 in Sotschi quasi nur auf Bewährung bei Olympia dabei. Doch von Reue ist dennoch kaum eine Spur, auch bei Walijewa wird sie nun vermisst. Das Team um sie sowie die Rusada sehen eher im Angriff die bessere Verteidigung. Der Präsident des Russischen Olympischen Komitees (ROC), Stanislaw Posdnjakow, sagte, dass das Vorgehen "ernste Fragen" aufwerfe. Moskau hat Walijewa bereits Unterstützung "ohne Wenn und Aber" zugesprochen.

Substanz steigert den Blutfluss

Trimetazidin ist eine von der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA seit 2014 verbotene Substanz, die in Medikamenten zur Behandlung von Angina pectoris enthalten ist. Bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang war bei der russischen Bobfahrerin Nadeschda Sergejewa dieselbe Substanz entdeckt worden, die laut WADA die Ausdauer und den Blutfluss steigern kann. Auch der chinesische Schwimmstar Sun Yang war 2014 mit dem Mittel erwischt worden.

Supertalent Walijewa ist eines der prominentesten Gesichter unter den russischen Athleten bei diesen Winterspielen. Erst in dieser Saison gab sie ihr Debüt bei den Erwachsenen, im Jänner holte sie den EM-Titel.