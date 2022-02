Wie Marco Odermatt die Drucksituation meisterte

YANQING. Nach einem siebenten Rang in der Abfahrt und dem Riesenfrust nach dem Ausfall im Super-G war der Druck auf den Führenden im Gesamt-Weltcup, Marco Odermatt, enorm gewesen. Der 24-jährige Schweizer ließ sich aber im Schneetreiben von Yanqing nicht irritieren und drückte dem Riesentorlauf in eindrucksvoller Manier seinen Stempel auf. "Unglaublich. Dieser Tag war wirklich hart mit all den Bedingungen und der langen Warterei zwischen den Läufen. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken, es war schwierig, den Fokus zu behalten", sagte Odermatt nach seinem Gold-Coup.

Der Eidgenosse ist ein würdiger Champion, in diesem Winter hatte er – beginnend mit Sölden – vier der fünf Weltcup-Riesentorläufe für sich entschieden, einmal war er Zweiter gewesen. Beim Event unter den fünf Ringen lag Odermatt in der Endabrechnung 19 Hundertstel vor dem Slowenen Zan Kranjec, der sich für seinen vierten Rang vor vier Jahren in Pyeongchang rehabilitierte. Bronze holte der amtierende Weltmeister Mathieu Faivre (Fra), der sich 1,34 Sekunden hinter Odermatt klassierte.

Der erfolgreiche Jungstar konnte sein Glück kaum fassen: "Ich habe zwar nie davon geträumt, aber jetzt fühlt es sich an wie ein Traum. Ich habe in der Entscheidung wirklich alles riskiert, weil ich unbedingt die Medaille wollte. So etwas ist natürlich auch gefährlich, weil man da auch alles verlieren kann. Ich habe zu mir gesagt: Wenn es klappt, ist es super. Wenn nicht, hast du ja noch ein paar andere Ziele", blickte Odermatt zurück.

Einen (symbolischen) Teil seines Goldstücks widmete er seinem Teamkollegen Justin Murisier, mit dem er im vergangenen Sommer ausschließlich enge, stark drehende Riesentorläufe trainiert hatte. Das war die perfekte Vorbereitung auf Yanqing, wo neuerlich Murisier, mit dem sich Odermatt ein Zimmer im Ski-Zirkus teilt, ins Spiel kam.

"Nachdem er nach seinem Ausfall im Ziel abgeschwungen war, ist er zu mir gekommen und hat mir klipp und klar gesagt, dass ich die Ski und die Bindung wechseln soll. Das habe ich getan, ich bin Justin unendlich dankbar", erzählte Odermatt, der erste Schweizer Riesentorlauf-Olympiasieger seit Carlo Janka, der 2010 in Vancouver triumphiert hatte. Damals übrigens mit einer Pfeif-dir-nichts-Mentalität, die auch Odermatt bis zu einem gewissen Grad verinnerlicht hat.

"Die Erleichterung nach diesem Sieg ist mindestens so groß wie nach meinem Heimtriumph in Adelboden", sagte Odermatt. "Rein emotional war der Erfolg am Chuenisbärgli aber noch ein bisschen schöner."