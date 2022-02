"Vom Menschlichen her ist das derzeit nicht mehr schön"

Isoliert und abgeschottet von Freundin und Familie alleine in einem kleinen Hotelzimmer, nur für das Training draußen in der Loipe oder an der Schanze – so verbrachte Österreichs Nordischer Kombinierer Johannes Lamparter die letzten Tage vor der Abreise nach China, um dem Coronavirus so wenig wie möglich Angriffsmöglichkeit zu bieten. Heute im ersten Bewerb (9/12 Uhr) will der 20-jährige selbst in den Angriffsmodus überwechseln.