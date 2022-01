Um Plätze in Österreichs Olympia-Team wird bis zur letzten Sekunde gefeilscht

Heute Mittag (12.30 Uhr, live auf ORF Sport+) wird im Wiener Marriott-Hotel Österreichs Team für die am 4. Februar beginnenden Olympischen Winterspiele in Peking präsentiert. Nicht nur sportlich wollten viele auf den letzten Drücker noch einmal eine Empfehlung abgeben. Vor der Nominierung rauchten bei den Betreuerteams und Verantwortlichen die Köpfe.

Eigentlich hätten schon gestern die Namen feststehen sollen, doch dann verzögerte es sich in einigen Sparten. Vor allem im Ski-alpin-Lager herrschte bis zuletzt große Aufregung. Erst heute Vormittag ist eine Entscheidung zu erwarten, ob im Aufgebot des Österreichischen Olympischen Komitees doch elf statt der laut FIS-Quote zugestandenen neun Alpinski-Männer stehen werden. Der Österreichische Skiverband und andere Nationen wie Italien oder Frankreich mussten darauf warten, ob dem Vorschlag, nicht genützte Quotenplätze aus anderen Sportarten zu den Alpinen zu transferieren, noch zugestimmt wird. "Bei neun weiß ich nicht genau, wie ich das machen soll, alle Disziplinen abzudecken. Das wird dann ganz schwer", sagte ÖSV-Herrenchef Andreas Puelacher.

Reisinger musste bangen. Bild: GEPA

Der ÖSV ortet bei der Quotenplatz-Vergabe Manipulationsverdacht. Er hat unter anderem vier unterklassige FIS-Rennen im Jänner in Malbun (Liechtenstein) ins Visier genommen und den Internationalen Skiverband letzte Woche um Aufklärung gebeten. "Die Experten sind sich einig, dass es da nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann", sagt ÖSV-Sportchef Toni Giger. Der Ausgang der Rennen habe demnach die Quotenplatz-Vergabe maßgeblich beeinflusst, Österreichs Männer verloren deren zwei.

Wird dem Alternativvorschlag, die elf ungenützten Quotenplätze aus anderen FIS-Sportarten (im Ski-Freestyle in der Disziplin Halfpipe vier, im Ski-Cross vier und in der Snowboard-Halfpipe drei) an die Alpinen zu geben, vom Internationalen Olympischen Komitee noch nachgekommen, wäre laut Giger das Problem fürs Erste halbwegs gelöst. Im Frühjahr müsse man dann aber "das Ganze gründlich neu aufstellen".

Seifriedsberger hat gute Karten. Bild: GEPA

Kleine Abordnung aus OÖ

Oberösterreichs Teilnehmerfeld in Peking ist und bleibt aber so oder so überschaubar. Vincent Kriechmayr und Daniel Hemetsberger sind bei den Alpin-Herren gesetzt, Elisabeth Reisinger durfte sich nach Rang sieben in der Abfahrt in Cortina am Samstag noch kleine Hoffnungen für das Damenfeld machen. Bei den Skicrossern sind Johannes Rohrweck und Andrea Limbacher qualifiziert, bei den Snowboardern Clemens Millauer. Im Skisprung-Lager dürfte Jacqueline Seifriedsberger dabei sein, Michael Hayböck dagegen ob fehlender Ergebnisse nicht.

Bei der ersten Anreisewelle zu den Winterspielen sind derweil gestern 39 Corona-Fälle bei Olympia-Beteiligten festgestellt worden. Es seien aber keine der 171 Athleten und Team-Funktionäre von den positiven Tests betroffen gewesen, teilten die chinesischen Organisatoren mit. (fei)