Überläuferin schaffte das Gold-Märchen

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog wusste im National Speed Skating Oval von Peking gestern nicht so recht, ob sie sich freuen oder ärgern sollte. Wie vor vier Jahren in Pyeongchang belegte die 26-Jährige über die 500 Meter Rang vier, auf Edelmetall fehlten Österreichs Sportlerin des Jahres 2019 ganze sieben Hundertstelsekunden. Für die US-Amerikanerin Erin Jackson erfüllte sich dagegen ein Gold-Märchen, wie es nur Olympische Spiele schreiben können.

Fast hätte die 29-Jährige nach einem folgenschweren Ausrutscher im US-Ausscheidungsrennen diese Winterspiele verpasst, doch Teamkollegin und Freundin Brittany Bowe trat ihren Olympia-Startplatz an Jackson ab. "Es gehört zum olympischen Gedanken, eine große Kameradin zu sein. Es geht nicht nur um mich. Es geht um das Team USA. Erin hat die Spritzigkeit, eine Medaille mit nach Hause zu bringen, hoffentlich eine goldene", sagte Bowe damals. Nun ist die US-Amerikanerin Jackson die erste schwarze Frau überhaupt, die im Eisschnelllauf einen Olympia-Sieg feiern durfte.

Nach zwei Bandscheibenvorfällen blieb wie 2018 nur Blech. Bild: gepa

Sie feierte dabei ihr Debüt in einem Eisschnelllauf-Weltcup erst vor vier Jahren, da sie zunächst vor allem den in den Staaten beliebteren Inlineskating-Sport betrieben hatte. Für Pyeongchang 2018 qualifizierte sich Jackson nach einer Trainingszeit von gerade einmal vier Monaten auf dem Eis. Damals schaute Platz 24 heraus. Nun sitzt sie ganz oben auf dem Thron.

"Es ist vielleicht ein unglaublicher Weg, den ich gemacht habe. Aber ich bin der lebende Beweis, dass es viele Möglichkeiten gibt, um schlussendlich ans Ziel zu gelangen", sagt Jackson, die schon als aktuell Weltcupführende über diese Distanz zu den Spielen nach China kam. In ihrem Duell gegen die Polin Kaja Ziomek legte sie eine Fabel-Startzeit hin und gewann danach in 37,04 Sekunden deutlich.

Zeit hätte 2018 Silber gebracht

Herzogs Zeit von 37,28 Sekunden hätte vor vier Jahren noch zu Silber gereicht, diesmal blieb hinter der Russin Angelina Golikowa erneut nur Blech. "Der vierte Platz als Lohn für die harte Arbeit in den letzten acht Monaten mit den ständigen gesundheitlichen Problemen ist bitter, aber ich bin sehr stolz auf meine Leistung. Am Ende waren nur drei Athletinnen schneller als ich und deren Performance muss man einfach anerkennen", sagte Herzog, die während ihrer Olympia-Vorbereitung seit dem Sommer mit zwei Bandscheibenvorfällen zu kämpfen hatte. Weshalb sie am Ende des Tages doch zufrieden resümierte: "Vor vier Jahren war es definitiv enttäuschender als jetzt, denn im Gegensatz zu damals bin ich superstolz auf meine Leistung mit der ganzen Vorgeschichte."

Die 26-Jährige, 2019 bereits Weltmeisterin über 500 Meter, absolviert in Peking noch den Bewerb über die 1000 Meter (Donnerstag) und den Massenstart (Samstag). Bei den Männern ist Gabriel Odor im Massenstart dabei (Samstag). (fei)