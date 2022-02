Tipplers Turbulenzen und ein "Halleluja": Video zeigt wilde Rettungsaktion

Gar nicht rund lief es am Samstag im ersten Abfahrtstraining in Yanqing für Tamara Tippler, die Vierte des Super-G am Freitag. "Halleluja! Das war eher eine schwierige Angelegenheit, über die Wellen drüber bin ich überhaupt nicht über dem Ski gewesen. So etwas ärgert mich, denn ich wollte heute schon ein gutes Skifahren zeigen", sagte die Steirerin nach ihrem holprigen Ritt über die Rock-Piste. "Es war schwierig, so richtig den Fokus zu haben, aber natürlich weiß ich, es geht um einen Abfahrtsplatz. Schlechter kann man fast nicht mehr fahren, man muss den Speed suchen und nicht so passiv runterfahren." Im Video sehen Sie, wie es Tippler trotz Turbulenzen gelingt, die Fahrt ohne Sturz fortzusetzen:

Der Tag davor sei nicht gerade der leichteste für sie gewesen, vielleicht habe das mitgespielt. "Aber das muss man lernen. Viele sind schon Vierte geworden und müssen sich wieder fokussieren." Ihre Abfahrtssaison verlief bisher nicht nach Wunsch, sie begann als Elfte und Zwölfte in Lake Louise, danach erfing sie sich ergebnismäßig erst als 15. in Garmisch-Partenkirchen wieder halbwegs.