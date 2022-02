Dass Österreichs Langlauf-Sparte nach den unschönen Ereignissen vor drei Jahren in Seefeld, als mit Max Hauke und Dominik Baldauf zwei heimische Asse auf frischer Dopingtat ertappt wurden, wieder einmal etwas neben der Spur stand, war verständlich. Doch Teresa Stadlober, seit Jahren als Einzelkämpferin in der Weltklasse mit dabei, lieferte mit Bronze im Skiathlon schon ein starkes Ausrufezeichen. Gestern gaben die rot-weiß-roten Vertreter in der Loipe auch als Mannschaft ein Statement ab.