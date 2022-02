Goggia: "Es ist schon ein Erfolg, hier zu sein"

Goggia laboriert an einer Knieverletzung, die sie sich im Jänner in Cortina d’Ampezzo zugezogen hat. "Ich habe noch immer Zeit, aber ich kann nichts garantieren. Nicht einmal, dass ich an der Abfahrt teilnehmen kann", so die 29-Jährige. Sie müsse kleinere Brötchen backen. "Es ist schon ein Erfolg, hier zu sein."