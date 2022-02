"So etwas hab’ ich noch nie gesehen"

Steilpassagen, uneinsehbare Kurven, mächtige Sprünge, sehr eigenwilliger Kunstschnee, wechselnder Wind – die 2950 Meter lange Olympiastrecke in Yanqing verlangt den Abfahrts-Assen, die der Medaillenjagd am Sonntag (4 Uhr, ORF 1) entgegenfiebern, alles ab. Die sogenannte "Rock" zeigt ihre Krallen, das zeichnete sich schon im ersten (sturzfreien) Training, in dem 18 der 56 Gestarteten mit Torfehlern das Ziel erreichten, ab. Es war mehr ein Abtasten, eine Standortbestimmung.

"Absolut olympiawürdig, nicht einfach, aber richtig lässig zu fahren", lautete das erste Urteil von Vincent Kriechmayr: "Es hat schwieriger ausgeschaut, als es dann war. Aber wenn man hier ans Limit geht, kann das eine richtige Challenge werden. Fast jede Passage hat ihre Schwierigkeitsgrade." Wer sich zügig darauf einstellt, ist klar im Vorteil.

"Es ist gewaltig"

Für die Athleten ist die Olympia-Piste mangels Generalprobe absolutes Neuland, das könnte dem 30-jährigen Gramastettner durchaus entgegenkommen. Denn so war es auch im Februar 2021 in Cortina d’Ampezzo, wo die Speed-Stars bei der WM zum ersten Mal die "Vertigine" befuhren. Kriechmayr wurde bekanntlich Doppelweltmeister. "Cortina ist mir vom Charakter sehr entgegengekommen, vor allem der obere Teil war kurvig und anspruchsvoll. Hier ist es ein bisschen anders, es ist für jeden gleich", erläuterte der Co-Favorit, der sich in China wohlfühlt.

"Wir sind sehr herzlich empfangen worden. Es ist alles tadellos organisiert", sagte Kriechmayr. Die Besichtigung der "Rock" war ein Aha-Erlebnis – mit offenem Mund. "Einzigartig, ganz was Neues, so etwas hab’ ich im Weltcup noch nie gesehen. Es ist gewaltig, was sie da hingestellt haben." Nachsatz: "Wie sie es gemacht haben, ist die andere Sache."

2019 wurde das Skigebiet mit drei Liftanlagen und elf Kilometer langen Pisten in den Xiaohaituo Mountains nordwestlich von Peking eröffnet, nachdem es 2017 trotz heftiger Kritik von Umweltorganisationen grünes Licht für das Projekt gegeben hatte. Dieser "Schneestreifen", der sich Olympiastrecke nennt, hat sich in einer atemberaubenden Waldregion mit geschützten Tierarten wie Stein- und Kaiseradler, Amurleopard und Schwarzstorch breitgemacht.

Hoher Wasserbedarf

Die deutsche Geografin Carmen de Jong sprach in einem Interview von den "unnachhaltigsten Spielen aller Zeiten" und verwies auf die Wasserverschwendung für die Tonnen von Kunstschnee, die noch dazu kilometerweit über ein riesiges Netz aus Rohren in die Berge transportiert werden mussten. Wegen der Trockenheit und der Windanfälligkeit benötige man etwa die doppelte oder sogar dreifache Menge an Wasser für die Beschneiung als in den Alpen. Von den Kosten gar nicht zu reden.

Das Zeug zum Klassiker der Zukunft hat Yanqing definitiv nicht. Wer weiß, ob der Weltcup-Zirkus nach Olympia 2022 dort jemals aufschlagen wird? "Kitzbühel, Wengen, Gröden – das hat man vorgefunden, das hat sich über Jahrzehnte entwickelt", sinnierte Kriechmayr: "Solche Strecken würden heute nicht mehr gebaut werden, weil man sagen würde, das ist zu gefährlich."

In Yanqing werden die Karten neu gemischt, "der Favoritenkreis ist definitiv größer", weil hier die Erfahrungswerte fehlen. Und der unberechenbare Wind zu einem Faktor werden könnte. Einen Zufalls-Olympiasieger sollte es trotzdem nicht geben.