Skispringer im Training im Spitzenfeld

Bis auf Daniel Tschofenig landete in Zhangjiakou jeder aus dem rot-weiß-roten Quintett in drei Versuchen zumindest einmal in den Top Sechs. Stefan Kraft wurde zweimal Vierter, Daniel Huber Zweiter und Sechster. Den ersten Heat entschied Manuel Fettner für sich, Jan Hörl wurde im dritten Sechster.

Neben Fettner waren der Norweger Halvor Egner Granerud und der Russe Jewgenij Klimow je einmal die Punktebesten. Nach dem heutigen zweiten Training (7 Uhr) entscheidet Trainer Andreas Widhölzl, welches Quartett am Samstag in die Qualifikation für die Entscheidung am Sonntag geht.

Nur zwei Österreicherinnen gingen im ersten Damen-Training über den Bakken: Im zweiten Sprung erreichten Eva Pinkelnig als Neunte und Daniela Iraschko-Stolz mit Rang 19 ihre besten Platzierungen. Lisa Eder trainiert heute mit, Sophie Sorschag wird erst am Samstag eine Stunde vor dem Bewerb im Probedurchgang die Schanze kennen lernen. Eder und Sorschag waren für Sara Marita Kramer und Jacqueline Seifriedsberger nachnominiert worden.