Silber ist nicht genug für die ehrgeizige Sofia Goggia

"Ich widme Silber mir selbst, weil ich gefahren bin und diese Willenskraft habe." Die italienische Skirennläuferin Sofia Goggia hat sich für ihr Blitz-Comeback nach einem partiellen Kreuzbandriss im linken Knie, einem kleinen Bruch im Wadenbein und einer Gelenkverstauchung belohnt und in der Olympia-Abfahrt von Yanqing nur der amtierenden Weltmeisterin in dieser Disziplin den Vortritt lassen müssen.

Corinne Suter fuhr einen Vorsprung von 16 Hundertstel und das vierte Alpin-Gold für das Team Suisse – nach Beat Feuz (Abfahrt), Lara Gut-Behrami (Super-G) und Marco Odermatt (Riesentorlauf) – heraus. "Für mich wird gerade der größte Traum wahr, ich bin sprachlos", staunte die 27-jährige Siegerin. Bronze ging an Nadia Delgado (Ita), Blech an Kira Weidle. Die Deutsche teilte das sportliche Schicksal mit ihrer Teamkollegin Lena Dürr, die im Slalom nach Halbzeitführung ebenfalls den unbedankten vierten Rang belegt hatte.

Österreichs Quartett hatte mit der Entscheidung nichts zu tun. Conny Hütter fehlten als Siebenter 77 Hundertstel auf eine Medaille, Mirjam Puchner, die den Super-G als brillante Zweite beendet hatte, wurde Achte, Ramona Siebenhofer Zwölfte, Tamara Tippler 19.

"Es zipft mich schon an"

"Natürlich hätten wir uns als Team mehr erhofft. Es zipft mich schon an, dass ich nicht das erreicht habe, was ich mir vorgestellt hatte", sagte Hütter nach einem turbulenten Rennen, das wegen schlechter Sicht und Windeinfluss um eine halbe Stunde verspätet gestartet worden war. Doch damit nicht genug. Ein schlimmer Sturz der Französin Camille Cerutti hatte eine lange Unterbrechung zur Folge. "Bei solchen Bedingungen tu ich mir extrem schwer, ich muss einen Weg finden, besser auf Zug zu kommen", sagte Puchner. "Eineinhalb Sekunden sind zu viel, da braucht man keine Ausreden zu suchen."

Alle zogen den Hut vor Goggia, die am 23. Jänner im Super-G von Cortina schwer gestürzt war und danach sogar drei Wochen auf Krücken ging. "Ich hatte große Schmerzen im Knie. Der Glaube, hier in China zu starten, war aber immer da – selbst an meinen dunkelsten Tagen", berichtete die 29-Jährige.

Ihr Ehrgeiz hat Goggia angetrieben – so sehr, dass sie am Ende sogar enttäuscht war, dass es nicht für Gold gereicht hat. "Königin Sofia" wollte unbedingt ihren Abfahrtstitel von Pyeongchang 2018 erfolgreich verteidigen. Dafür hat sie alles getan – auch auf der Piste mit einer höchst riskanten Fahrt.