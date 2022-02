18 Medaillen, sieben in Gold, sieben in Silber und vier in Bronze, gewann Österreichs Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Peking. So erfolgreich präsentierte sich die rot-weiß-rote Wintersport-Großmacht bisher erst einmal: Bei den Spielen 2006 in Turin hatte es neun Gold-, sieben Silber- und sieben Bronzemedaillen gegeben. Die glänzende Bilanz hatte damals allerdings einen Schönheitsfehler, weil sie von der Doping-Affäre der ÖSV-Langläufer- und -Biathleten überschattet wurde.