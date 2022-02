Shiffrin weinte nach Slalom-Aus: „Habe das Gefühl, dass ich vieles in Frage stellen muss“

Es sind nicht die Winterspiele der Mikaela Shiffrin. Nach ihrem Aus im Riesentorlauf schied die favorisierte US-Amerikanerin am Mittwoch auch im Slalom aus. Danach fingen die Kameras die 26-Jährige ein, wie sie weinend neben der Piste kauerte. Ein Trainer versuchte sie zu trösten.

„Es fühlt sich an wie viel Arbeit für nichts“, beschrieb Shiffrin ihre Gefühlslage. Trotz der Enttäuschung versuchte sie, das Geschehene richtig einzuordnen. So sei es „nicht das Ende der Welt und so dumm, sich so sehr darüber zu ärgern. Aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt vieles in Frage stellen muss“, führte Shiffrin aus.

Viel schwerer hatte sie der Tod ihres Vaters Jeff vor zwei Jahren getroffen. Ihn würde sie jetzt gerade gerne anrufen, gestand Shiffrin. Er hatte sie nach Rückschlägen nämlich stets wieder aufgebaut. Dass das nicht mehr möglich ist, mache es schlimmer für sie. „Ich bin ziemlich sauer auf ihn“, sagte die Tochter unter Tränen.

Im Fokus der US-Öffentlichkeit

In den USA wurde Shiffrin als eine der großen Stars dieser Spiele gehypt. Diese aufgebaute Druckkulisse machte es für die Rennläuferin nicht einfacher. „Ich habe in Momenten meines Lebens unglaublichen Druck gespürt, das war viel schlimmer. Es ist nur einfach kompliziert. Es gibt für nichts anderes Platz als Perfektion“, erklärte sie. Nach dem Riesentorlauf-Aus hatte etwa die „New York Post“ etwa von einem „Desaster“ für die Alpin-Dominatorin geschrieben.

Unterstützende Solidaritätsbekundungen kamen indes unter anderem von Simone Biles. Der US-Turnsuperstar hat auf Twitter ihre Unterstützung für Shiffrin zum Ausdruck gebracht. Biles, die öffentlich über psychische Probleme gesprochen hat, hatte sich bei denen vergangenen Sommerspielen einer ähnlichen Erwartungshaltung gegenübergesehen.

Weitere Starts will sie nun vielleicht überdenken. "Wenn ich beim fünften Tor hinausfahre, was bringt es dann?", fragte Shiffrin und ergänzte: "Wir haben Athletinnen, die die Lücke füllen können."

Es war der zweite Ausfall von Shiffrin im Slalom in dieser Saison nach Kranjska Gora, der davor letzte war im Jänner 2018 in Lenzerheide passiert. Im Riesentorlauf war sie vor Olympia zuletzt im Jänner 2018 in Kronplatz nicht ins Ziel gekommen. Sie werde versuchen, noch einmal den Reset-Knopf zu drücken, kündigte sie an. "Vielleicht gelingt es mir diesmal besser", sagte sie. Auch, wenn sie nicht genau wisse, wie.

Vonn: Das ändert nichts an ihrer Karriere

Shiffrin, normal die Konstanz in Person, kennt solche Situationen nicht. "Natürlich ist der Druck groß, aber das war nicht das größte Thema heute", sagte sie. "Ich wollte die aggressivste Linie fahren", analysierte sie ihren kurzen Lauf. Womöglich hat sie es mit ihrer Attacke übertrieben. "Ich bin mit starker Mentalität gestartet - dann war ich draußen", sagte sie. "Es ist enttäuschend."

Der Slalom ist Shiffrins absolute Paradedisziplin. Neben Olympia-Gold 2014 holte sie hier schon vier WM-Titel und 47 Weltcup-Siege - mehr als jedes andere Ski-Ass in einer Disziplin. "Das nimmt nichts weg von ihrer noch immer herausragenden Karriere. Dieses eine Rennen ändert daran nichts", sagte ihre Landsfrau Lindsey Vonn dem TV-Sender NBC zu Shiffrins Aus im Torlauf.

Die 2019 zurückgetretene Vonn ist mit 82 Weltcup-Siegen die einzige, die in der ewigen Bestenliste der Damen noch vor Shiffrin (73) liegt. Medaillen bei Olympia haben sie beide jeweils drei - Shiffrin zwei goldene, Vonn eine. Will Shiffrin in China noch eine weitere, muss sie sich schnell wieder fangen.