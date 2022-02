Shiffrin: "Keine Idee, warum ich mir das antue"

"Das fühlt sich alles nur noch wie ein Witz an", sagte Mikaela Shiffrin nach dem dritten Ausfall in ihrem fünften Olympia-Rennen in Yanqing. Nach den Nullnummern in Slalom und Riesentorlauf schied die US-Skidominatorin gestern auch in der Kombination aus. Ein Loch in der Slalom-Piste hatte die 26-Jährige auf dem Weg zur wahrscheinlich sicheren Goldmedaille gestoppt. "Ich gebe dem Loch nicht die Schuld, viele andere haben es geschafft", sagte Shiffrin.

Zum dritten Mal stand bei den Spielen deshalb das Kürzel DNF – "did not finish" (nicht ins Ziel gekommen) – in den Ergebnislisten hinter ihrem Namen. Für die sonst so sichere US-Amerikanerin ist diese Häufigkeit ein Novum: "60 Prozent der DNF meiner ganzen Karriere sind bei diesen Olympischen Spielen passiert."

Nach Gold 2014 (Slalom) und Gold 2018 (Riesentorlauf) hatten die US-Medien sie vorab zu einem der Gesichter dieser Spiele hochstilisiert. Es werde nun eine Menge darüber geredet werden, wie sensationell sie während dieser Wochen, als es am meisten darauf ankam, versagt habe. "Es ist komisch, aber ich fürchte mich nicht davor. Vielleicht weil ich emotional keine Kraft mehr habe."

Rührende Hilfe von Goggia

Für die Kombi-Abfahrt, in der Shiffrin auf Rang fünf fuhr, hatte ihr die Olympia-Zweite Sofia Goggia ihre Ski geliehen. Und die Italienerin gab ihr gleich noch eine rührende Botschaft mit. "Fly Mika, you can" (Flieg Mika, du kannst es), stand auf einem kleinen Zettel, der auf die Ski geklebt war. "Ich sah es am Start und hätte beinahe angefangen zu weinen", sagte Shiffrin dem TV-Sender NBC.

Mit dem abschließenden Teambewerb hat Shiffrin in der Nacht auf morgen (4 Uhr in ORF 1) noch eine letzte Medaillenchance. Diese werde sie wahrnehmen, auch wenn sie sich gerade die Sinnfrage stellt: "Ich habe keine Idee, warum ich mir das immer wieder antue. Speziell nach einem Tag wie heute. Aber ich werde morgen wiederkommen und Parallel-Riesentorlauf trainieren, so eine Idiotin bin ich."