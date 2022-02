Shiffrin: "Ich glaube, ich muss jetzt vieles hinterfragen"

Es sind nicht die Winterspiele der Mikaela Shiffrin. Nach ihrem Ausfall im Riesentorlauf schied die 26-Jährige im gestrigen Slalom nach nur wenigen Toren aus. Danach kauerte sie minutenlang weinend am Pistenrand, ein Betreuer versuchte sie zu trösten. "Es ist nicht das Ende der Welt und es ist dumm, das so wichtig zu nehmen", sagte die bitter enttäuschte Weltcup-Dominatorin den Medienvertretern, "aber ich glaube, ich muss jetzt vieles überdenken."

Im Moment der Enttäuschung kam Shiffrin ihr vor zwei Jahren ums Leben gekommener Vater Jeff in den Sinn, war er es doch, der seine Tochter nach Rückschlägen aufgerichtet hatte. Ihn würde sie jetzt gerne anrufen, so Shiffrin. Dass das nicht mehr möglich ist, mache es schlimmer. "Ich bin ziemlich sauer auf ihn", sagte sie.

In den USA wurde Shiffrin als einer der großen Stars dieser Spiele gehypt. Die aufgebaute Druckkulisse machte es für die Rennläuferin, die für ihre Verhältnisse einen durchwachsenen Winter hatte, nicht einfacher. Von einem "Desaster" ("New York Post") war bereits nach dem Riesentorlauf zu lesen gewesen. Doch gibt es auch Unterstützungsbekundungen. Neben Lindsey Vonn oder US-Turnstar Simone Biles meldete sich Lebensgefährte Aleksander Aamodt Kilde zu Wort: "Ich sehe nur eine Spitzensportlerin, die tut, was eine Spitzensportlerin tut! Es ist ein Teil des Spiels und es passiert. Der Druck, den wir alle im Sport auf Einzelpersonen ausüben, ist enorm, also lasst uns die gleiche Unterstützung zurückgeben", so Norwegens Ski-Ass via Instagram.

Steigt Shiffrin aus Olympia aus?

Ski-Star Mikaela Shiffrin will sich ganz auf das Training fokussieren, um zu verhindern, dass die Olympischen Spiele in Peking für sie zum totalen Flop werden. Nach zwei Ausfällen im Riesentorlauf und Slalom teilte eine Sprecherin des US-Teams mit, dass die 26-Jährige "in absehbarer Zukunft" keine Medientermine mehr wahrnehmen werde. Ob sie zum Super-G am Freitag (04.00 MEZ) antreten wird, werde sie erst vor der Mannschaftsführersitzung am heutigen Donnerstag entscheiden.

Ester Ledecka ist Super-G-Titelverteidigerin. Die tschechische Alleskönnerin hat vorgestern bereits ihren Olympiasieg von 2018 im Snowboard-Riesentorlauf wiederholt. Österreich schickt Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Ariane Rädler und Tamara Tippler ins Rennen.

Goggia nicht am Start

Definitiv nicht im Starthaus stehen wird Sofia Goggia. Die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2018, die in diesem Weltcup-Winter vier Abfahrten und zwei Super-G gewonnen hat, konzentriert sich vielmehr auf die Abfahrt am kommenden Dienstag. Goggia hatte am 23. Jänner bei ihrem Sturz im Super-G in Cortina d'Ampezzo im linken Knie einen partiellen Kreuzbandriss, eine leichte Fraktur und eine Sehnenverletzung erlitten. Dazu wurde eine Verletzung am Wadenbein festgestellt.