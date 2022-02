Seifriedsberger nach Kramer der nächste Corona-Schock

Österreichs Damen-Skisprung-Team landet vor den morgen beginnenden Olympischen Spielen zunehmend am bitteren Boden der Corona-Tatsachen. Nachdem am Montag bereits feststand, dass Gold-Favoritin Sara Marita Kramer die Reise nach Peking ob eines weiteren positiven PCR-Tests nicht antreten konnte, zerplatzte nun auch für die Innviertlerin Jacqueline Seifriedsberger der olympische Traum wegen des Virus. Und damit nicht genug: Cheftrainer Harald Rodlauer als Kontaktperson sowie die ebenfalls positiv getestete Physiotherapeutin Theresia Koren müssen ebenfalls zuhause bleiben.

Ein routinemäßiger Antigen-Test am Dienstag am Flughafen Zürich brachte für Seifriedsberger die ernüchternde Nachricht. "Natürlich bricht für sie eine Welt zusammen. Man ist bereit zum Abflug, fühlt sich gesund, aber man darf nicht abfliegen. Das wünscht man niemandem", sagte gestern Mario Stecher, der sportliche Leiter für Skisprung und Nordische Kombination im Österreichischen Ski- verband (ÖSV).

Dabei hätte für Seifriedsberger der Winter bisher fast nicht besser laufen können. Die 31-Jährige hatte sich nach zwei schweren Knieverletzungen, wegen derer sie fast zwei Saisonen verlor, noch einmal in das Weltcup-Team zurückgekämpft. Mit beständigen Ergebnissen ergatterte sie am Ende sogar das Olympia-Ticket neben Kramer, Daniela Iraschko-Stolz und Eva Pinkelnig.

"Ich freue mich extrem drauf, noch einmal Olympische Spiele erleben zu dürfen", sagte die Springerin vom SC Waldzell vor wenigen Tagen. Nun könnte Olympia in Pyeongchang 2018, wo sie den 13. Platz erreichte, das einzige Antreten der früheren Junioren-Weltmeisterin und WM-Dritten von 2013 bleiben. Schon 2014 verpasste sie Olympia wegen eines Kreuzbandrisses. Seifriedsberger gehört wie Iraschko-Stolz zu den Pionierinnen in der noch jungen Sportart Damen-Skispringen. Beide waren schon bei der WM-Premiere 2009 in Liberec dabei.

Harald Rodlauer darf ebenfalls nicht nach China reisen, seine Agenden übernimmt nun der frühere Tournee-Sieger Thomas Diethart. Bild: GEPA pictures/ Thomas Bachun

Auch Rodlauer, unter dessen Ägide Österreichs Damen zur stärksten Mannschaft wurden, traf das Startverbot aus heiterem Himmel. Es sei ihm laut seinem Chef Stecher extrem schwergefallen, als im Augenblick kerngesunder Mensch nicht hinüberfliegen zu dürfen.

Diethart wird übernehmen

Seine Agenden übernimmt in Peking nun Thomas Diethart. Der Niederösterreicher, 2014 Sieger der Vierschanzentournee, hatte den Job als Co-Trainer erst Ende Dezember übernommen. Als Athletin für Seifriedsberger wird die Kärntnerin Sophie Sorschag nachnominiert, für Kramer war Lisa Eder aufgerückt. Am Samstag steigt mit dem Einzel schon der erste Bewerb. Es seien harte Stunden derzeit für das Team. "Man muss sich in die Situation der Mädels hineinversetzen, die haben jahrelang auf dieses Ereignis hingearbeitet", sagt Stecher.