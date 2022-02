Russis Tipp für "seine" Abfahrt: "Nicht zu viel nachdenken"

Nach dem freien Skifahren am Mittwoch waren die Abfahrer in der Nacht auf heute erstmals im Renntempo im olympischen Skizentrum von Yanqing unterwegs. Zuvor hatten alle den olympischen Spielplatz mit Lob überschüttet. Strecken-Designer Bernhard Russi waren beim Bau der Abfahrtspiste mit dem Namen "The Rock" ("Der Felsen") so gut wie keine Grenzen gesetzt.

"Es wird viel steiler, als alle gedacht haben", sagt der 73-jährige Schweizer, der seit 30 Jahren fast jede olympische Abfahrt zurechtgeschnitzt hat. In China wurde sein vorgegebenes Layout quasi in den Berg gesprengt. Sieben Jahre lang wurde gearbeitet, um eine Abfahrtsstrecke zu formen, die olympiawürdig ist. Klar, dass Russi von seinem Werk angetan ist. "Alle dachten, Peking ist flach und es gibt keine Berge. Das stimmt nicht, es hat alles: steile Passagen, lange, aber auch schnelle Kurven, und es gibt einige Tempo-Abschnitte."

Da aufgrund der Corona-Pandemie keine Testrennen in Yanqing möglich waren, beginnen alle Ski-Asse vor den Olympia-Rennen praktisch bei null. Ob da die "Gebrauchsanweisung" von Russi hilfreich ist? "Nicht zu viel nachdenken, offen und positiv bleiben. Es wird eine gute Abfahrt, eine herausfordernde Abfahrt", so der Tipp des Schweizers, der als Teil des Winterspiels klarer Befürworter von Olympia in China ist. Russi: "Wenn der Skisport nicht nur regionale Bedeutung haben, sondern ein Weltsport sein will, dann muss er auch in die Welt hinausgehen."

In Yanqing sind allerdings nicht nur die Pisten steil, im übertragenen Sinn gilt das auch für die Idee, ein Skizentrum in einem Naturschutzgebiet, in dem es so gut wie keinen Niederschlag gibt, zu bauen. Neben den Kunstschnee-Bändern fehlt der winterliche "Touch", als olympischer Spielverderber könnte sich außerdem der Wind wichtig machen. Der lässt sich nämlich nicht so einfach in die Luft sprengen wie ein Felsbrocken, der im Weg liegt.