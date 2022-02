Rodler mit hohen Erwartungen

Auch in Peking, wo heute die nächsten Trainingsfahrten anstehen, wollen die rot-weiß-roten Vertreter im Eiskanal nach bisher toller Saison jubeln.

Wolfgang Kindl (Gold), Egle (Silber) und Nico Gleirscher (Bronze) veredelten zuletzt die EM in St. Moritz. Auch für Peking sind die Erwartungen dementsprechend groß. Dennoch sagt Cheftrainer Rene Friedl: "Olympia ist für alle ein ganz eigenes Rennen." Weil etwa die Einsitzer-Entscheidungen in vier Läufen und nicht wie sonst immer in zwei entschieden werden. "Das ist die Herausforderung, diese Nacht dazwischen", so Friedl.

Die Männer sind bereits Samstag und Sonntag im Einsatz, die Frauen am 7./8., die Doppelsitzer am 9. und die abschließende Teamstaffel ist für 10. Februar angesetzt.