Riesentorläufer fahren um nächste Medaille

Dass immer alles passieren kann, hat Riesentorlauf-Bronze durch Marco Schwarz vergangenes Jahr bei der WM in Cortina d'Ampezzo gezeigt. Im Olympia-Rennen am Sonntag in Yanqing (03.15/6.45 Uhr MEZ) zählt sich Manuel Feller "nicht zu den Favoriten" und sieht sich Stefan Brennsteiner als "gefährlicher Außenseiter".

Schwarz und Raphael Haaser komplettieren das ÖOC-Quartett, nach dem Abschneiden in der Alpinen Kombination war die Gefühlslage gänzlich unterschiedlich. Der vierfache Saisonsieger Marco Odermatt aus der Schweiz ist laut Papierform freilich als Topfavorit anzusehen, ein Rennen gewann der Norweger Henrik Kristoffersen.

Nach dem ersten medaillenlosen Tag für das ÖOC-Team am Samstag hofft Österreich am Sonntag jedenfalls wieder auf Edelmetall. Können Brennsteiner, Feller, Haaser und Schwarz die Erfolgsserie der ÖSV-Alpinen in Yanqing fortsetzen? Der erste Durchgang startet um 3:15 Uhr, wir berichten live: