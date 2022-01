Ricco Groß: "Wir kamen uns vor wie auf dem Mars"

Als Österreichs Biathleten gestern auf die Loipe im Nordischen Zentrum Kuyangshu in Zhangjiakou liefen, wehte ihnen ein eisiger Wind bei Temperaturen um minus 20 Grad entgegen. Der guten Laune im Team, das mit einer Mixed-Staffel am Samstag in die olympischen Wettkämpfe gehen wird, tat das aber keinen Abbruch. "Der Wind wird definitiv ein großes Thema werden bei unseren Rennen, aber es war richtig cool auf der Strecke – die kommt mir technisch entgegen", berichtete Weltmeisterin Lisa Hauser, die trotz der hohen Erwartungshaltung ziemlich entspannt rüberkommt.

Das liegt wohl auch daran, dass sie die Nervosität nach der Einreise in China abgeschüttelt hat. Das Warten auf das erste PCR-Testergebnis war doch mit einem mulmigen Gefühl verbunden. "Es war eine Erleichterung, dass wir alle negativ waren im Biathlon-Team", gestand die 28-Jährige aus Kitzbühel.

Ähnlich sah es ÖSV-Cheftrainer Ricco Groß, der zum bereits neunten Mal an Olympischen Winterspielen teilnimmt. "Nach der Landung kamen wir uns vor wie auf dem Mars. Alle sind mit ihren weißen Schutzkleidungen um uns herumgestanden, aber das sind Prozeduren, die wir über uns ergehen lassen müssen. Wir können das nicht beeinflussen", erzählte der 51-jährige Deutsche, der als Aktiver acht Olympiamedaillen (vier in Gold, drei in Silber und eine in Bronze) gewonnen hat.

Sein Schützling Felix Leitner zeigte sich von den Rahmenbedingungen im olympischen Dorf positiv überrascht. "Es ist besser, als sich viele vorgestellt haben. Seit ich da bin, taugt es mir voll. Die Quartiere sind richtig schön und groß, jeder von uns hat ein Einzelzimmer. Alles ist riesig und auch modern. So etwas wie die Skisprungschanze habe ich noch nie gesehen", erläuterte der 25-Jährige, dem auch das Essen – "von chinesisch bis europäisch" – zusagt.

"Fühlen uns nicht eingesperrt"

Hauser genießt die Bewegungsfreiheit: "Wir fühlen uns überhaupt nicht eingesperrt, es ist wie vor vier Jahren in Pyeongchang – nur halt mit Maskenpflicht." Zur Erinnerung: 2018 kannte man Corona nur als mexikanische Biermarke – und Hauser noch nicht als absolute Weltklasse-Biathletin.